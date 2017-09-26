В Рязанской области «Шкода» врезалась в фуру

Пострадали люди

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 16.36 на пульт дежурного «01» поступила информация о ДТП на 281-м километре трассы М-6 в Скопинском районе. По уточненной информации здесь столкнулись грузовой автомобиль «МАН» и легковой - «Шкода». Имеются пострадавшие. На ликвидацию последствий ДТП выезжал 1 пожарный автомобиль, 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.