Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 16.36 на пульт дежурного «01» поступила информация о ДТП на 281-м километре трассы М-6 в Скопинском районе. По уточненной информации здесь столкнулись грузовой автомобиль «МАН» и легковой - «Шкода». Имеются пострадавшие. На ликвидацию последствий ДТП выезжал 1 пожарный автомобиль, 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.
В Рязанской области «Шкода» врезалась в фуру
08:48 11.09.2017 / Происшествия
Пострадали люди
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 сентября 2017 года
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