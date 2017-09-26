Согласно оперативной сводке МЧС России по области, вчера вечером в селе Красное Александро-Невского района загорелся автомобиль. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного «01» в 17.20. Огонь уничтожил транспортное средство, люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.
В Рязанской области сгорел автомобиль
09:17 11.09.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 сентября 2017 года
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