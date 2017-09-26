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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Рязанский суд принял решение заблокировать три российских сайта

09:31 / Общество

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области, зампрокурора области Алексей Дикарев поддержал исковые требования прокуратуры в Советском районном суде при рассмотрении дел о признании информации, распространяемой посредством сети «Интернет», запрещенной.

На сайтах распространялась информация о способах дачи взятки должностным лицам, приобретении трудовых книжек с прописанным трудовым стажем, а также, продаже удостоверений работников органов прокуратуры.

Решением суда сайты заблокированы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 сентября 2017 года
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