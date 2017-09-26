Рязанский суд принял решение заблокировать три российских сайта

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области, зампрокурора области Алексей Дикарев поддержал исковые требования прокуратуры в Советском районном суде при рассмотрении дел о признании информации, распространяемой посредством сети «Интернет», запрещенной.

На сайтах распространялась информация о способах дачи взятки должностным лицам, приобретении трудовых книжек с прописанным трудовым стажем, а также, продаже удостоверений работников органов прокуратуры.

Решением суда сайты заблокированы.