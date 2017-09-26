На ферме в Рязанской области произошел пожар

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 12.55 на пульт дежурного "01" поступила информация о пожаре в селе Осово Захаровского района. Возгорание произошло на животноводческой ферме. Люди в пожаре не пострадали. Ликвидировали возгорание 4 пожарных расчета.