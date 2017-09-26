Штраф в 60 тысяч рублей выплатит эскулап из Рязанской области за взяточничество

Суд признал врача-невролога амбулаторно-поликлинического подразделения на ст. Сасово Отделенческой больницы на ст. Рыбное виновной в служебном подлоге и мелком взяточничестве. Об этом сообщает портал учреждений здравоохранения Российской Федерации со ссылкой на Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Установлено, что в октябре прошлого года на прием к врачу-неврологу обратился сотрудник железной дороги. Он просил выдать ему "больничный",однако на здоровье не жаловался. Женщина, не проводя осмотра пациента, внесла в его медицинские документы заведомо ложные сведения о наличии у него неврологического заболевания и на этом основании открыла на его имя листок нетрудоспособности.

Спустя несколько дней, врач получила от мужчины 2 тысячи рублей и продлила ему больничный до 14 октября 2016 года. При следующей их встрече женщина за 500 рублей еще продлила больничный на несколько дней.

Суд признал женщину виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 291.2 УК (мелкое взяточничество) и назначил ей штраф в размере 60 тысяч рублей.