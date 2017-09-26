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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Сегодня в Рязани пройдет акция, посвященная Всероссийскому дню трезвости

11:28 / Здоровье

Как сообщает сайт регионального министерства здравоохранения, сегодня в торгово-развлекательном центре М5 МОЛЛ будет работать мобильная площадка службы медицинской профилактики. С 13.00 до 17.00 все желающие смогут пройти экспресс – обследование функциональных систем организма: измерить артериальное давление, определить индекс массы тела и процент жировой ткани в организме, а также получить консультации нарколога, медицинского психолога и консультации по здоровому образу жизни.

Акция приурочена ко Всероссийскому дню трезвости.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 сентября 2017 года
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