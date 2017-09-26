В Полково Рязанской области сгорел грузовик

В субботу в деревне Полково Рязанского района загорелся автомобиль, сообщение об этом поступило на пульт дежурного "01" поступило 9 сентября в 22.46, информирует сайт главного управления МЧС России по области. Огонь уничтожил грузовой автомобиль. Пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 6 человек личного состава Государственной противопожарной службы.