Четыре пожарных расчета ликвидировали возгорание в Спасске Рязанской области

Согласно оперативной информации МЧС России по области, в субботу днем в Спасске загорелся гараж. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного "01" в 14.40. Огонь повредил внутреннюю отделку гаража и уничтожил мотоцикл. Люди не пострадали. Причину возгорания и ущерб устанавливают специалисты. На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля, 7 человек личного состава Государственной противопожарной службы, 1 пожарный автомобиль, 2 человека ведомственной пожарной охраны.