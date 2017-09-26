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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Четыре пожарных расчета ликвидировали возгорание в Спасске Рязанской области

11:32 / Происшествия

Согласно оперативной информации МЧС России по области, в субботу днем в Спасске загорелся гараж. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного "01" в 14.40. Огонь повредил внутреннюю отделку гаража и уничтожил мотоцикл. Люди не пострадали. Причину возгорания и ущерб устанавливают специалисты. На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля, 7 человек личного состава Государственной противопожарной службы, 1 пожарный автомобиль, 2 человека ведомственной пожарной охраны.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 сентября 2017 года
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