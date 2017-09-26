Из рязанского пруда достали труп

В субботу в 10.00 спасатели центральной спасательной станции на воде из пруда в районе поселка Строитель в Рязани, в месте, не оборудованном для купания, подняли тело мужчины, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. К работе привлекались 1 единица техники, 5 человек центральной спасательной станции на воде.