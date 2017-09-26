В субботу в 10.00 спасатели центральной спасательной станции на воде из пруда в районе поселка Строитель в Рязани, в месте, не оборудованном для купания, подняли тело мужчины, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. К работе привлекались 1 единица техники, 5 человек центральной спасательной станции на воде.
Из рязанского пруда достали труп
11:32 11.09.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 сентября 2017 года
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