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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Из рязанского пруда достали труп

11:32 / Происшествия

В субботу в 10.00 спасатели центральной спасательной станции на воде из пруда в районе поселка Строитель в Рязани, в месте, не оборудованном для купания, подняли тело мужчины, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. К работе привлекались 1 единица техники, 5 человек центральной спасательной станции на воде.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 сентября 2017 года
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