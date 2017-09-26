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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязани столкнулись три автомобиля

11:33 / Происшествия
Пострадали люди

Сегодня в 08.46 на пульт дежурного "01" поступила информация о ДТП в городе Рязани, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. По уточненной информации столкнулись автомобили «ФИАТ», «Форд» и «ВАЗ 2110». Имеются пострадавшие. На ликвидацию последствий ДТП выезжал 1 пожарный автомобиль, 4 человека личного состава Государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 сентября 2017 года
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