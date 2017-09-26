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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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За неделю пожарные подразделения Рязанской области ликвидировали 10 пожаров

11:34 / Общество
В огне уничтожено и повреждено 8 строений и 3 единицы техники

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, на минувшей неделе огнеборцы региона спасли из огня 3 человек.

5 сентября во время тушения пожара в жилом доме на улице Гагарина в рабочем поселке Кадом пожарные спасли женщину 1935 года рождения. Она получили ожоги и была госпитализирована.

6 сентября на пожаре в жилом доме в деревне Бараково Рыбновского района спасли 2 человек. Женщина 1969 года рождения получила травмы. Одного человека спасти не удалось. Погиб мужчина 1963 года рождения.

Пожарно-спасательные формирования 3 раза привлекались к ликвидации последствий ДТП.

На водоемах Рязанской области зарегистрировано 1 происшествие.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 сентября 2017 года
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