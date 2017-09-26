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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В городе Рыбное Рязанской области открылось новое структурное подразделение МФЦ

11:40 / Общество

В городе Рыбное на улице Большой, д. 8Б (ТЦ «Магнит») открылось новое территориально обособленное структурное подразделение МФЦ Рязанской области, сообщает сайт регионального министерства экономического развития и торговли. С открытием подразделения получение государственных и муниципальных услуг для жителей стало более удобным и доступным.

Новое подразделение оформлено в фирменном стиле «Мои документы» и предусматривает три рабочих окна по приему заявителей.

Подразделение работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

О предоставляемых услугах можно уточнить по телефону:7 (4912) 50-66-08.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 7 (4912) 55-50-55.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 сентября 2017 года
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