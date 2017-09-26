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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Скопине Рязанской области после ремонта открылся Дворец культуры

11:42 / Культура

В честь открытия обновлённого после ремонта Дворца культуры имени В.И. Ленина прошел большой праздник, сообщает сайт регионального министерства культуры и туризма. В этот день на здании Дворца культуры была открыта мемориальная доска шахтёрам, благодаря которым было построено самое красивое здание города. Открыли доску депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Елена Митина и глава администрации муниципального образования – городской округ город Скопин Олег Асеев.

Скопинцев с долгожданным открытием ДК поздравили представители министерства культуры и туризма области, городского управления культуры и местные жители, в том числе Почётный шахтёр города Сергей Сысоев и Почётный гражданин города Скопина Вячеслав Егоров.

Перед гостями выступили артисты хореографического коллектива Дворца культуры «Комплимент» и молодёжного театра «Предел».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 сентября 2017 года
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