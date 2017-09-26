В Рязани назначили главного врача родильного дома №1

С 8 сентября приказом министерства здравоохранения Рязанской области главным врачом рязанского городского родильного дома №1 назначен Владислав Зотов, сообщает об этом сайт регионального минздрава.

Владислав Викторович родился в 1973 году в городе Дербент ДАССР. В 1998 году закончил Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова по специальности «Лечебное дело». С 1998 по 2000 г.г. обучался в клинической ординатуре на кафедре акушерства и гинекологии в РязГМУ.

Трудовая деятельность началась в должности врача акушера-гинеколога центра планирования семьи и репродукции рязанской городской клинической больницы №10. С 2011 года Владислав Викторович Зотов стал заместителем главного врача по медицинскому обслуживанию рязанской центральной районной больницы, позже главным врачом рязанской ЦРБ. В течение последних двух лет возглавлял городскую станцию скорой медицинской помощи. Женат, воспитывает двоих детей.