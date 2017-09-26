Как сообщает сайт УМВД России по области, за три последних дня минувшей недели в регионе в 14 дорожно-транспортных происшествиях 2 человека погибли и 28 получили травмы. Еще в 111 ДТП автовладельцам был причинен только материальный ущерб. Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 2877 нарушений правил дорожного движения, задержали 29 водителей в состоянии опьянения.
За пятницу и выходные в Рязанской области произошло 125 ДТП
11:47 11.09.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 сентября 2017 года
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