За пятницу и выходные в Рязанской области произошло 125 ДТП

Как сообщает сайт УМВД России по области, за три последних дня минувшей недели в регионе в 14 дорожно-транспортных происшествиях 2 человека погибли и 28 получили травмы. Еще в 111 ДТП автовладельцам был причинен только материальный ущерб. Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 2877 нарушений правил дорожного движения, задержали 29 водителей в состоянии опьянения.