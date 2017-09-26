Пять человек пострадали в ДТП в Рязанской области

В субботу, 9 сентября, в 23.30 на 275-м километре автодороги М6 «Каспий» в Скопинском районе автомобиль "Форд", за рулем которого находился 56-летний житель республики Калмыкия, столкнулся с автомобилем "Фольксваген" под управлением 42-летнего уроженца города Волгоград.

В результате ДТП пострадали: водитель автомобиля "Фольксваген" и его 52-летний пассажир, а также пассажиры автомобиля "Форд" - 37-летняя женщина, 14-летняя девочка и 17-летний юноша. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.