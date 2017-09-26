Нити Арена
17:24 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
303

Пять человек пострадали в ДТП в Рязанской области

11:49 / Происшествия

В субботу, 9 сентября, в 23.30 на 275-м километре автодороги М6 «Каспий» в Скопинском районе автомобиль "Форд", за рулем которого находился 56-летний житель республики Калмыкия, столкнулся с автомобилем "Фольксваген" под управлением 42-летнего уроженца города Волгоград.

В результате ДТП пострадали: водитель автомобиля "Фольксваген" и его 52-летний пассажир, а также пассажиры автомобиля "Форд" - 37-летняя женщина, 14-летняя девочка и 17-летний юноша. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани столкнулись три автомобиля

Из рязанского пруда достали труп

Четыре пожарных расчета ликвидировали возгорание в Спасске Рязанской области

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:02
Три жителя Рязанской области ограбили мастерскую по ремонту бытовой техники
14:50
На агропредприятия Рязанской области пришли работать 73 молодых специалиста
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы