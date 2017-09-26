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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязанской области выбирают народного участкового

12:08 / Общество

Стартовал первый этап Всероссийского ежегодного конкурса МВД России «Народный участковый», сообщает сайт УМВД России по области. До 20 сентября у пользователей сети интернет есть возможность отдать свой голос за любого из 29 участковых уполномоченных полиции, представляющих территориальные органы внутренних дел Рязанской области. Конкурсанты, набравшие наибольшее количество голосов на первом этапе, будут соревноваться за звание самого народного участкового региона и право представлять наш регион на федеральном уровне.

В прошлом году победителем регионального этапа конкурса «Народный участковый» в Рязанской области стал участковый уполномоченный полиции межмуниципального отдела МВД России «Скопинский» майор полиции Сергей Новиков.

Проголосовать за конкурсантов можно по ссылке.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 сентября 2017 года
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