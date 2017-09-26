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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Овощи и фрукты, мясо и молоко отличного качества и по низким ценам покупали жители города на ярмарках выходного дня в Рязани

12:14 / Экономика

Как сообщает сайт правительства области, в субботу, 9 сентября, на пяти площадках Рязани прошли ярмарки выходного дня. На 300 местах свою продукцию представили 202 предприятия АПК региона. На ярмарках реализовано 9,7 тонны мяса, полуфабрикатов колбасных изделий, 13,8 тонны молока и молочных продуктов, 7 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 1 тонну меда и других продуктов пчеловодства, 16,2 тонны картофеля, 3,7 тонны овощей и более 4 тонн фруктов.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани 16 сентября.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 сентября 2017 года
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