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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Рязанских студентов приглашают поучиться во Всероссийской школе личностного роста и развития студенческого самоуправления «ПРОГРЕСС»

12:16 / Общество

Сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта сообщает, что со 2 по 7 октября в Пятигорске в рамках федерального проекта «Оффлайнконнект» пройдет 16-я смена Всероссийской школы личностного роста и развития студенческого самоуправления «ПРОГРЕСС».

В ходе учебной смены пройдет презентация результатов реализации проекта в пилотных образовательных организациях высшего образования, студентам покажут актуальные техники личного развития, технологии работы с командой и внтури команды, практики по организации внутривузовских мероприятий. Участники обсудят и создадут образ позитивной идеологии молодежи в противодействии экстремизму на территории РФ, поделятся опытом в части организации внеучебной и воспитательной деятельности. Кроме того, у ребят будет возможность пообщаться с тренерами-технологами, экспертами грантовых конкурсов, бизнес-тренерами.

Программа и заявка на участие в проекте по ссылке.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 сентября 2017 года
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