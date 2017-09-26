Три года проведет в колонии-поселении рязанка, задушившая своего новорожденного ребенка

Приговор в отношении женщины оставлен в силе

Как сообщает сайт прокуратуры Рязанской области, 7 октября прошлого года молодая женщина, находясь на 41-42 неделе беременности, дома родила девочку, но, не желая в дальнейшем заботиться и воспитывать ребенка, решила избавиться от него и задушила подушкой. Затем она завернула труп младенца и бросила его в выгребную яму уличного туалета.

В полицию женщина явилась с повинной, активно участвовала в раскрытии и расследовании преступления, вину свою признала и раскаялась. Кроме того, у нее было выявлено психическое расстройство. Все это, а также то, что к уголовной ответственности ее привлекают впервые, суд отнес к смягчающим наказание обстоятельствам.

Приговором Рыбновского районного суда от 12 июля этого года осужденная признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, и ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев уголовное дело, оставил приговор без изменения, а жалобу осужденной – без удовлетворения.