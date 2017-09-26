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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Спектакль театра кукол из Словении дал рязанским зрителям возможность поразмышлять о вечном

12:43 / Культура
Спектакль театра кукол из Словении дал рязанским зрителям возможность поразмышлять о вечном

Театр кукол Любляны (Словения) представил на фестивале «Рязанские смотрины» спектакль «Утка, Смерть и Тюльпан». Это удивительная философская история о жизни и смерти, рассказанная до гениальности просто и до невообразимости фантазийно. Утка внезапно ощутила присутствие Смерти. Она сильно испугалась, но Смерть объяснила Утке, что ее не стоит бояться и что они будут неразлучны, ведь все несчастья, простуды и другие неприятности – это Жизнь, а не Смерть… И в действительности никто не знает, что происходит после...

Дети знают, что Жизнь для них нескончаема, взрослые могут лишь только верить в это. Потому для детей этот спектакль – как доказательство своей правоты: Смерть не страшна, хотя никто не знает, есть ли что-то после неё... Смерть не отвратительна, ведь с ней можно поиграть даже в шахматы; Смерть добра, ведь она избавляет от Жизни, когда очень больно…

Для взрослых спектакль – скорее, очередная попытка поразмышлять о «бренности бытия», о «часах, которые остановились» и которые больше нельзя завести, а так хочется, о «туннеле, из которого нет выхода», но ведь… выход есть всегда. И когда маленькая несмышленая Утка умирает, то именно Смерть, скрепя сердце, отправляет её в глубокую неизвестность. «Такова жизнь» – звучит в спектакле.

Светлый, нежный и трепетный спектакль – сочетание драматического и теневого театров – он как новый росток Жизни, пробивающийся через серый асфальт будней.

Фото театра кукол

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 сентября 2017 года
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