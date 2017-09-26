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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Благодаря спектаклю «Сказка странствий» рязанцы узнали о традициях и обычаях ингушского народа

12:47 / Культура

В минувшие выходные в рамках фестиваля «Рязанские смотрины» рязанцы увидели спектакль Ингушского театра юного зрителя «Сказка странствий», который повествует о Птице счастья, неожиданно исчезнувшей из башни Согласия. Волшебный спектакль пронизан традициями и обычаями ингушского народа. Он наполнен важными нравственными ценностями, проникнуться которыми должен каждый человек.

– Я всегда говорю своему сыну: «Ребёнок, которого любят родители, никогда не сделает ничего плохого». Это уважение и почёт – они всегда должны присутствовать. Это наша главная задача. Этим спектаклем мы показали нашу древнюю историю, в притчевой форме рассказали, как жили люди во времена, когда звери говорили «по-человечески», – говорит народная артистка Республики Ингушетия Дина Хаутиева.

Ингушский театр – разноплановый, здесь нет акцента именно на национальную классику. Конечно, репертуар обширный: от мировой драматургии до постановок по национальному фольклору. Театр проводит огромную воспитательную работу – хранит и передает устои и традиции своего народа.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 сентября 2017 года
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