«Фестивальное лето» на Почтовой провожали более 2 500 рязанцев и гостей города

В Рязани завершился третий сезон этого проекта

Как сообщает сайт администрации областного центра, праздником «Привет, студент!» завершилось в Рязани «Фестивальное лето». Гости побывали на интерактивных площадках, которые представили колледжи и вузы областного центра, а также приняли участие в розыгрыше цифрового фотоаппарата в рамках проекта «Мое лето в Рязани».

На главной сцене выступали творческие коллективы и солисты - студенты высших и средних профессиональных учебных заведений. Завершился праздник выступлением ансамбля «Крылатая пехота» под руководством Юлии Будариной из РВВДКУ им. В.Ф. Маргелова.