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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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«Фестивальное лето» на Почтовой провожали более 2 500 рязанцев и гостей города

12:48 / Культура
В Рязани завершился третий сезон этого проекта

Как сообщает сайт администрации областного центра, праздником «Привет, студент!» завершилось в Рязани «Фестивальное лето». Гости побывали на интерактивных площадках, которые представили колледжи и вузы областного центра, а также приняли участие в розыгрыше цифрового фотоаппарата в рамках проекта «Мое лето в Рязани».

На главной сцене выступали творческие коллективы и солисты - студенты высших и средних профессиональных учебных заведений. Завершился праздник выступлением ансамбля «Крылатая пехота» под руководством Юлии Будариной из РВВДКУ им. В.Ф. Маргелова.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 сентября 2017 года
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