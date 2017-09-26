Нити Арена
17:27 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
221

Кукольники рассказали рязанцам, как можно получить все, а потом потерять целое царство от жадности, оставшись у разбитого корыта

12:56 / Культура
Кукольники рассказали рязанцам, как можно получить все, а потом потерять целое царство от жадности, оставшись у разбитого корыта

Государственный академический театр имени С.В. Образцова привез на «Рязанские смотрины» недавнюю премьеру – спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке». Причём к Пушкину театр обратился впервые: об этой постановке мечтали, и наконец ее удалось воплотить в жизнь. 10 сентября рязанские зрители, а также гости и участники фестиваля смогли увидеть новое прочтение классического сюжета.

– Изначально планировали, что через весь спектакль лейтмотивом пройдёт пушкинский Кот Учёный. Но в итоге, как принесли куклу, мы сразу поняли, что на учёного он непохож. Так кот трансформировался в домашнего питомца, надоедливого и вредного, но так полюбившегося зрителю, – говорит актриса театра Юлия Бобровская, играющая роль старухи. – Мне хотелось привнести что-то новенькое, а тут классическая сказка, каноническая старуха, которая, по всеобщему стереотипу, должна быть жадной и злой. Мне хотелось уйти от этого, сделать ее более человечной. Надеюсь, получилась довольная жизнью старушка.

Фото театра кукол

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

«Фестивальное лето» на Почтовой провожали более 2 500 рязанцев и гостей города

Благодаря спектаклю «Сказка странствий» рязанцы узнали о традициях и обычаях ингушского народа

Спектакль театра кукол из Словении дал рязанским зрителям возможность поразмышлять о вечном

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:02
Три жителя Рязанской области ограбили мастерскую по ремонту бытовой техники
14:50
На агропредприятия Рязанской области пришли работать 73 молодых специалиста
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы