Кукольники рассказали рязанцам, как можно получить все, а потом потерять целое царство от жадности, оставшись у разбитого корыта

Государственный академический театр имени С.В. Образцова привез на «Рязанские смотрины» недавнюю премьеру – спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке». Причём к Пушкину театр обратился впервые: об этой постановке мечтали, и наконец ее удалось воплотить в жизнь. 10 сентября рязанские зрители, а также гости и участники фестиваля смогли увидеть новое прочтение классического сюжета.

– Изначально планировали, что через весь спектакль лейтмотивом пройдёт пушкинский Кот Учёный. Но в итоге, как принесли куклу, мы сразу поняли, что на учёного он непохож. Так кот трансформировался в домашнего питомца, надоедливого и вредного, но так полюбившегося зрителю, – говорит актриса театра Юлия Бобровская, играющая роль старухи. – Мне хотелось привнести что-то новенькое, а тут классическая сказка, каноническая старуха, которая, по всеобщему стереотипу, должна быть жадной и злой. Мне хотелось уйти от этого, сделать ее более человечной. Надеюсь, получилась довольная жизнью старушка.

Фото театра кукол