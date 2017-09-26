16 жалоб поступило в день губернаторских выборов в Рязанской области

Об этом, подводя итоги Единого дня голосования, рассказал на пресс-конференции 11 сентября председатель облизбиркома Владимир Грачев.

Он отметил, что жалобы в день голосования были немногочисленные. Всего их 16. Из них десять поступили в участковые избиркомы, три – в территориальные, одна – в Центризбирком.

«Все они рассмотрены. Нарушений, влияющих на результат волеизъявления избирателей, не зафиксировано», - отметил Владимир Грачев.

Большинство обращений поступило от кандидатов на должность губернатора Александра Шерина и Владимира Федоткина и их доверенных лиц, несколько обращений, касающихся «дня тишины» 9 сентября, – от избирателей. Одна жалоба была направлена лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

По словам Грачева, ряд нарушений со стороны кандидатов имел место, материалы по жалобам направлены в правоохранительные органы. Часть обращений носила информационно-разъяснительный характер, была связана с недостаточным знанием заявителями избирательного законодательства.

На избирательных участках в регионе в день выборов работали около 3 тысяч наблюдателей, в том числе два международных, а также представители средств массовой информации, среди которых были двое иностранцев. Жалоб со стороны наблюдателей в день голосования не поступало.

Заместитель председателя облизбиркома Дмитрий Боков добавил, что до дня выборов в комиссию поступило 62 обращения, что существенно меньше, чем в прошлом году.