Нити Арена
17:27 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
371

Выборы в Рязанской области признаны состоявшимися

14:41 / Выборы
Автор фото: Дмитрий Осинин | Выборы в Рязанской области признаны состоявшимися
Фото: Дмитрий Осинин.

Об этом заявил на пресс-конференции, подводя итоги Единого дня голосования 10 сентября, председатель облизбиркома Владимир Грачев.

Он отметил, что выборы в Рязанской области не были простыми: в регионе выбирался губернатор, 738 депутатов сельских и городских поселений и одного городского округа и 54 главы городских и сельских поселений.

«Все депутатские мандаты заняты, свободных нет, случаи непризнания результатов голосования отсутствуют. Все выборы признаны действительными и состоявшимися», – заявил Владимир Грачев.

Говоря о самых масштабных региональных выборах – выборах губернатора Рязанской области, глава облизбиркома сообщил, что явка избирателей на них составила 36,15 процента. «Очень стабильная, не прыгающая, в пределах разумных колебаний», – так охарактеризовал этот показатель Владимир Грачев. На губернаторских выборах 2012 года, напомнил он, эта цифра была чуть выше, приближаясь к 40 процентам. На этот раз традиционно высокую явку – свыше 50 процентов – демонстрирует сельская местность. По областному центру средняя явка составила 20,14 процента. Лидером стал Советский район, где на участки пришли почти 30 процентов избирателей.

Победителем выборов стал кандидат от «Единой России» Николай Любимов. Он вышел вперед с большим отрывом от конкурентов, набрав 80,16 процента голосов избирателей.

На втором месте – представитель ЛДПР Александр Шерин – 8,44 процента голосов. Третье место с результатом 6,85 процента занял Владимир Федоткин (КПРФ). По проценту с лишним голосов набрали кандидат от «Справедливой России» Сергей Пупков (1,72 процента) и кандидат от «Партии Роста» Александра Перехватова (1,48 процента). Результаты можно считать предварительными, пока не подписан итоговый протокол на заседании облизбиркома.

Одним из новшеств этих выборов было использование новой технологии кодирования протоколов. Как отметил Владимир Грачев, она практически вдвое ускорила процесс подведения итогов голосования по участкам. По тем участковым комиссиям, где не было совмещенных местных выборов, 90 процентов протоколов было обработано к 00 часам 30 минутам 11 сентября, тогда как обычно этот процесс продолжается до 4-5 часов утра.

«Не было никаких сбоев, задачу мы выполнили на «отлично», – сказал Грачев о первом опыте использования в регионе протоколов с QR-кодом.

То же самое заметил заместитель председателя областной избирательной комиссии Дмитрий Боков о еще одном нововведении – голосовании по месту нахождения. Заявлений обычной формы от избирателей для голосования не по месту прописки было подано 5187, заявлений со спецмарками – 592. «У нас есть предложения, как сделать эту систему еще более совершенной. Серьезных сбоев она не дала, отдельные вопросы решались оперативно без проблем. Думаю, эта система будет работать и на президентских выборах», – подчеркнул Дмитрий Боков.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:02
Три жителя Рязанской области ограбили мастерскую по ремонту бытовой техники
14:50
На агропредприятия Рязанской области пришли работать 73 молодых специалиста
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы