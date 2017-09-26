Выборы в Рязанской области признаны состоявшимися

Об этом заявил на пресс-конференции, подводя итоги Единого дня голосования 10 сентября, председатель облизбиркома Владимир Грачев.

Он отметил, что выборы в Рязанской области не были простыми: в регионе выбирался губернатор, 738 депутатов сельских и городских поселений и одного городского округа и 54 главы городских и сельских поселений.

«Все депутатские мандаты заняты, свободных нет, случаи непризнания результатов голосования отсутствуют. Все выборы признаны действительными и состоявшимися», – заявил Владимир Грачев.

Говоря о самых масштабных региональных выборах – выборах губернатора Рязанской области, глава облизбиркома сообщил, что явка избирателей на них составила 36,15 процента. «Очень стабильная, не прыгающая, в пределах разумных колебаний», – так охарактеризовал этот показатель Владимир Грачев. На губернаторских выборах 2012 года, напомнил он, эта цифра была чуть выше, приближаясь к 40 процентам. На этот раз традиционно высокую явку – свыше 50 процентов – демонстрирует сельская местность. По областному центру средняя явка составила 20,14 процента. Лидером стал Советский район, где на участки пришли почти 30 процентов избирателей.

Победителем выборов стал кандидат от «Единой России» Николай Любимов. Он вышел вперед с большим отрывом от конкурентов, набрав 80,16 процента голосов избирателей.

На втором месте – представитель ЛДПР Александр Шерин – 8,44 процента голосов. Третье место с результатом 6,85 процента занял Владимир Федоткин (КПРФ). По проценту с лишним голосов набрали кандидат от «Справедливой России» Сергей Пупков (1,72 процента) и кандидат от «Партии Роста» Александра Перехватова (1,48 процента). Результаты можно считать предварительными, пока не подписан итоговый протокол на заседании облизбиркома.

Одним из новшеств этих выборов было использование новой технологии кодирования протоколов. Как отметил Владимир Грачев, она практически вдвое ускорила процесс подведения итогов голосования по участкам. По тем участковым комиссиям, где не было совмещенных местных выборов, 90 процентов протоколов было обработано к 00 часам 30 минутам 11 сентября, тогда как обычно этот процесс продолжается до 4-5 часов утра.

«Не было никаких сбоев, задачу мы выполнили на «отлично», – сказал Грачев о первом опыте использования в регионе протоколов с QR-кодом.

То же самое заметил заместитель председателя областной избирательной комиссии Дмитрий Боков о еще одном нововведении – голосовании по месту нахождения. Заявлений обычной формы от избирателей для голосования не по месту прописки было подано 5187, заявлений со спецмарками – 592. «У нас есть предложения, как сделать эту систему еще более совершенной. Серьезных сбоев она не дала, отдельные вопросы решались оперативно без проблем. Думаю, эта система будет работать и на президентских выборах», – подчеркнул Дмитрий Боков.