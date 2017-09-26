«Рязань-ВДВ» уступила со счётом 1:3 «Звезде-2005»

Как сообщает пресс-служба клуба, нашим футболисткам не удалось одержать победу на очередном туре чемпионата России. В Перми «десантницы» уступили лидеру соревнований «Звезде-2005» - 1:3.

Первый тайм этого матча превратился в бенефис защитницы «Звезды-2005» Марии Галай. Футболистка уже к 40-й минуте оформила хет-трик. Партнерши выводили Галай на ударные позиции и Мария не подводила. Были полумоменты и у «Рязани-ВДВ», но довести до ума их не получалось.

0:3 к перерыву на поле лидера чемпионата – звучит почти как приговор. Но «десантницы» рук не опустили. Тренерский штаб за 15-минутную паузу провел работу над ошибками. Рязанки наладили оборону и на 65-й минуте Елена Данилова приняла мяч в штрафной соперника и несильно, но филигранно точно пробила в нижний угол.

К сожалению, большего пермячки «Рязани-ВДВ» сделать не позволили. Наша команда потерпела первое поражение в чемпионате.

Неудача на берегах Камы отбросила «Рязань-ВДВ» за пределы первой тройки.

Очередной матч в чемпионате «десантницы» проведут 28 сентября, когда на своем поле примут «Дончанку» из Азова.