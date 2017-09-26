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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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На 12 улицах Рязани продолжается дорожный ремонт

15:09 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, в настоящее время на участках дорог по 12 улицам областного центра продолжаются строительно-монтажные работы. Дорожники выполняют ремонт асфальтобетонного полотна на улицах Урицкого, Юннатов, Вокзальной, Новоселковской, Радищева, Мервинской, Полевой, Полонского, проезде Яблочкова, Куйбышевском шоссе, 7-м Мервинском проезде, на участке улицы Братиславской от улицы Гагарина до улицы Островского.

На сегодняшний день в Рязани полностью завершен ремонт на 20 объектах улично-дорожной сети города по улицам Чкалова, Островского, Великанова, Прижелезнодорожной, Станкозаводской, Лесопарковой, Молодцова, 6-й Линии, 10-й Линии, Разина, Трудовой, Первомайскому проспекту, улице Высоковольтной от Весенней до Дзержинского, Старообрядческому проезду, Северному и Южному переулкам, по нечетной стороне улицы Советской Армии, на двух участках улицы Большой, на проезде Речников, на участках от улицы Октябрьской до проезда Шабулина, на улице Бирюзова от Станкозаводской до Интернациональной.

С 7 по 10 сентября специалисты ликвидировали дорожные ямы на улицах 4-я Линия, Братиславская и Ленинского Комсомола. За этот период выполнены работы по выравниванию профиля участков автодорог от улицы Покровской до федеральной трассы М-5 «Урал», от улицы Декабристов до Никуличинской, от проезда Машиностроителей до улицы Есенина (в районе школы №43).

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 сентября 2017 года
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