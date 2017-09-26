В Рязани проходят состязания Кубка Русской кожи по мини-футболу

В матчах второго тура игроки «Альфы» боролись с южанами, футболисты «РНПК» состязались с «Green House», а «АКРТИК» с «Партизаном».

В первый соревновательный день «Альфа» и «Южный» устроили настоящие качели, но дубль Григория Васильева принес «Альфе» победу на старте 3:2. Усиливший «Дубровичи» Максим Матюнин стал автором победного мяча в матче с «Прессом» - 1:0. «Завод Красное знамя» нанес «КВАД» поражение 4:0, а «Клуб 900» после перерыва отправил «Метеор» в нокаут - 5:0.

Футболисты «РНПК» нанесли «Green House» сокрушительное поражение со счетом 8:2, а «Уютный дом 62» одолел «ЛФК Авангард» 3:1. «ФК Арарат» благодаря дублю Гнеля Амбарцумяна после перерыва сломил сопротивление «СКА» 4:2, а «Стандарт 12» разгромил вернувший на турнир «Сапсан» 11:0.

После безголевого первого тайма во втором футболисты «АКРТИК» отправили в ворота «Партизана» три безответных мяча. «Велес» и «Иномарка 62» выдали боевой матч, по ходу которого игроки «Велеса» успели пробить два дабл-пенальти, сумев забить лишь со второй попытки. Итог встречи - победа «Велеса» 3:1. «Континент» весь матч пытался угнаться за соперником, но виктория 4:2 досталась «Рельеф Центру», а «Реставрация» стартовала с уверенной победы над «Гарантией успеха» 6:1.

«НР ТЭЦ» в результативной борьбе одолел «ГРПЗ» 6:3. Дмитрий Анников принес «1001 запчасть» минимальную победу над «Зубром» в дебютном для команды матче, а Максим Ханалиев на последних секундах принес «Спектру» успех в поединке с «ОКБ» - 3:2.

Пропустив в первом тайме, после перерыва благодаря дублю Виталия Жилочкина «ГК БАРС» одержал волевую победу 2:1 над «Инвестом» во внутрихолдинговом дерби. «РязГМУ» и «Рязанский Радиозавод» поочередно выходили вперед, но сильнейшего так и не выявили - ничья 3:3. «МФК Альбион» отправил в ворота «КВАНТА» пять безответных мячей, а «РВВДКУ» уверенно переиграл «Вегу» 4:0.

Дважды по ходу встречи футболисты «РНД» выходили вперед, но Александр Власов принес «Мурмино» победу 3:2 на старте. Драматичный матч выдали игроки «РЗКК» и «Олимпа»: Сергей Умнов принес победу «РЗКК» 5:3. «Новая заря» и «Белый лебедь» уверенно одолели своих соперников: 5:0 «Булат» и 4:0 «Гладиатор» соответственно.