Нити Арена
17:24 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
215

В Рязанской области прошел заключительный матч первого этапа Кубка России по мини-футболу

15:19 / Спорт
«Элекс-Фаворит» во второй раунд пробиться не смог
В Рязанской области прошел заключительный матч первого этапа Кубка России по мини-футболу

Как сообщает пресс-служба клуба, в воскресенье, 10 сентября, в ФСК «Арена» в Шилове прошёл заключительный матч первого этапа Кубка России по мини-футболу, в котором встречались «Элекс-Фаворит» (Рязань) и «ИрАэро» (Иркутск).

В этой игре решалась судьба единственной путёвки во второй раунд турнира. Иркутяне и рязанцы последовательно обыграли «ЛГТУ-Липецк» – 8:2 и 9:2, победитель очной встречи занимал первое место в группе и получал шанс продолжить борьбу.

В матче между «Элекс-Фаворитом» и «ИрАэро» определяющей стала шестая минута, когда Владимир Усов дважды поразил ворота рязанцев. Хозяева бросились отыгрываться, но реализовать моменты не сумели, а гости ловили соперника на контратках. До конца тайма Александр Пляскин увеличил преимущество иркутской команды. В начале второго тайма Павел Мороз забил четвёртый мяч. Ещё два мяча на счету Максима Осипова и Александра Пляскина.

Итог встречи – 6:0 в пользу «ИрАэро». Рязанцам же в субботу, 16 сентября, предстоит матч Первенства страны с 11-кратным чемпионом России «Динамо». Он пройдёт в ФСК «Звезда» в Рыбном, начало в 17.00.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани проходят состязания Кубка Русской кожи по мини-футболу

«Рязань-ВДВ» уступила со счётом 1:3 «Звезде-2005»

Дубль «Рязани-ВДВ» разгромил белгородскую "Викторию" со счётом 10:1

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:02
Три жителя Рязанской области ограбили мастерскую по ремонту бытовой техники
14:50
На агропредприятия Рязанской области пришли работать 73 молодых специалиста
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы