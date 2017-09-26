В Рязанской области прошел заключительный матч первого этапа Кубка России по мини-футболу

«Элекс-Фаворит» во второй раунд пробиться не смог

Как сообщает пресс-служба клуба, в воскресенье, 10 сентября, в ФСК «Арена» в Шилове прошёл заключительный матч первого этапа Кубка России по мини-футболу, в котором встречались «Элекс-Фаворит» (Рязань) и «ИрАэро» (Иркутск).

В этой игре решалась судьба единственной путёвки во второй раунд турнира. Иркутяне и рязанцы последовательно обыграли «ЛГТУ-Липецк» – 8:2 и 9:2, победитель очной встречи занимал первое место в группе и получал шанс продолжить борьбу.

В матче между «Элекс-Фаворитом» и «ИрАэро» определяющей стала шестая минута, когда Владимир Усов дважды поразил ворота рязанцев. Хозяева бросились отыгрываться, но реализовать моменты не сумели, а гости ловили соперника на контратках. До конца тайма Александр Пляскин увеличил преимущество иркутской команды. В начале второго тайма Павел Мороз забил четвёртый мяч. Ещё два мяча на счету Максима Осипова и Александра Пляскина.

Итог встречи – 6:0 в пользу «ИрАэро». Рязанцам же в субботу, 16 сентября, предстоит матч Первенства страны с 11-кратным чемпионом России «Динамо». Он пройдёт в ФСК «Звезда» в Рыбном, начало в 17.00.