Представители Рязанской области приняли участие в межрегиональном проекте, представившем многообразие узбекской культуры

С историческим наследием, культурой, обычаями и традициями Узбекистана хабаровчане смогли познакомиться на Днях узбекской культуры в России. Именно так назвали первый межрегиональный проект с участием двух регионов: Рязанской области и Хабаровского края. Он состоялся в рамках реализации Стратегии государственной национальной политики в Российской Федерации.

В детском доме № 1 Хабаровска провели информационно-познавательный урок «Экология в орнаменте». В интерактивной форме ребята совершили путешествие по древним городам Самарканду, Бухаре, Хиве, узнали легенду о знаменитой на весь мир шелковой ткани «хан-атласе» и традиционном ткачестве «икат», секреты которого передаются из поколения в поколение.

На официальном открытии межрегионального проекта, которое состоялось в кинотеатре «Совкино», участники и гости смогли увидеть уникальную выставку народно-прикладного и художественного творчества узбекского народа: куклы, предметы быта, одежду, главный головной убор – тюбетейки, демонстрирующие самобытность каждой области узбекской страны. Собравшиеся послушали стихи поэта Азамжона Мусаева, вот уже много лет проживающего в Хабаровске. Особый интерес вызвала фотовыставка «Метаморфозы древних памятников» бухарского журналиста Мохиры Разаковой.

Двухдневная программа проекта была насыщенной событиями и направлена на широкую аудиторию. Это и творческий вечер исполнителя узбекского фольклора Намоза Каримова, представлявшего колорит Сурхандарьинской области (г. Рязань), и мастер-класс по продвижению национальных общественных объединений от председателя узбекской национально-культурной автономии «АЛМАЗ» города Рязани Зулайхо Кадировой, и просмотр документальных и художественных фильмов.

Инициаторы проекта «Дни узбекской культуры в России», посвященного суверенитету Республики Узбекистан, руководители общественных организаций Рахим Исламов (г. Хабаровск) и Зулайхо Кадирова (г. Рязань) выразили надежду, что российско-узбекские отношения, вышедшие на новый высокий уровень, найдут положительные результаты в экономическом и социально-культурном направлении, что поможет в дальнейшем еще больше укреплять дружеские связи двух государств.

Фото с сайта: hdvhab.ru