В Рязанской области художники вдохновлялись просторами есенинской Руси

В субботу, 9 сентября, в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина в Константинове прошел XVII Межрегиональный фестиваль современного изобразительного искусства «Мой край, задумчивый и нежный…», об этом сообщает сайт музея. В фестивале приняли участие около 300 жителей Рязанской и Московской областей.

Организаторами «большого пленэра» в рамках «Есенинских дней» стали региональное министерство культуры и туризма, Государственный музей-заповедник С.А. Есенина и Рязанское художественное училище им. Г.К. Вагнера. В фестивале приняли участие дети с ограниченными возможностями, учащиеся детских художественных школ и школ искусств, студенты, педагоги и выпускники РХУ им. Г.К. Вагнера, художники-любители. Этюдников можно было увидеть на берегу, множество художников работали в яблоневом саду и у цветника на усадьбе Л.И. Кашиной, кто-то расположился неподалеку от дома Есениных. Тем, кто писал пейзажи, повезло: пасмурное небо не менялось все время, отведенное для создания конкурсных работ. Поэтому не приходилось переделывать начатое или вспоминать, «как было полчаса назад».

В жюри конкурса вошли первый заместитель министра культуры и туризма региона Марина Горожанова, директор Государственного музея-заповедника С.А. Есенина Борис Иогансон, директор Рязанского художественного училища им. Г.К. Вагнера, заслуженный работник культуры РФ основатель фестиваля Василий Колдин и заместитель председателя правления Рязанского отделения Союза художников России заслуженный художник РФ Василий Николаев. Пока они оценивали произведения, участники фестиваля могли бесплатно посетить музейные экспозиции, выставку «Рязань, я люблю тебя», поучаствовать в различных мастер-классах, послушать выступление песенно-инструментального ансамбля «Радуница».

Церемония награждения на летней эстраде проходила уже при ярком солнце. Члены жюри вручили дипломы и награды победителям и лауреатам в четырех конкурсных номинациях: «живопись», «графика», «декоративная роспись» и «инсталляция».