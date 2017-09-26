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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Почти 46 тысяч раз подтянулись рязанцы в рамках Всемирного дня подтягиваний

16:16 / Спорт

Как сообщает сайт администрации областного центра, 9 сентября в Рязани в третий раз прошла Всемирная спортивная акция «Подтянемся за нашу великую страну». В ней приняли участие 2942 рязанца. Акцию организовали управление по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани совместно с инициативной группой спортивного сообщества WorkOut62.

Специальные пункты, на которых граждане смогли подтянуться, работали на площади Победы – в городке фестиваля по уличному баскетболу «Железка Streetball Challenge 2017», в Александровском парке, на площадке за ДДТ, в Центральном парке культуры и отдыха на площадке «Роснефти». Точки подтягивания также были организованы в общеобразовательных и спортивных школах города и в РязГМУ. Перед началом акции па площадке у МКЦ свое мастерство продемонстрировали рязанские воркаутеры.

Всего рязанцы подтянулись 45 960 раз, из них 35 699 подтягиваний – на счету мужчин, 10 261 раз подтянулись женщины. Результат каждого участника занесен в итоговую таблицу, каждое правильное подтягивание пошло в личный зачет участнику, учреждению, которое он представлял, Рязани и всей России. Подведение окончательных итогов и награждение победителей акции состоится в октябре.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 сентября 2017 года
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