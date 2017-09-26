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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязанской области чествовали передовиков агропромышленного комплекса

16:21 / Общество

Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в субботу, 9 сентября, в Рязани прошел III региональный фестиваль «Праздник урожая «Спожинки». На празднике чествовали передовиков АПК региона, лучших комбайнеров и водителей уборочной кампании этого года.

Заместитель председателя правительства региона Виталий Артемов поздравил передовиков и отметил, что на «Спожинках» у граждан есть хорошая возможность увидеть, как развивается село, какие достижения есть у аграриев. Он подчеркнул, что в этом году, несмотря на сложные погодные условия, уже сейчас получен урожай, превышающий прошлогодний, хотя уборочная продолжается. По его словам, участвуя в фестивале, аграрии активно обмениваются опытом работы, в том числе по развитию кооперативного движения, что крайне важно сегодня. Виталий Артемов поблагодарил аграриев за работу и вручил ведомственные и региональные награды.

Звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России» присвоено главному специалисту отдела экономического развития и сельского хозяйства администрации Ухоловского муниципального района Виктору Пантюхину. Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации объявлена агроному общества с ограниченной ответственностью «Земля» Скопинского района Рязанской области Валентине Якушкиной.

Почетное звание «Почетный работник агропромышленного комплекса Рязанской области» присвоено начальнику отдела сельского хозяйства администрации Рязанского муниципального района Виктору Бурмакину и главному агроному сельскохозяйственного производственного кооператива «Колос» Сасовского района Татьяне Акимовой.

Почетной грамотой Губернатора Рязанской области награжден генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Старожиловоагроснаб» Адсалам Угурчиев. Благодарность Губернатора Рязанской области объявлена водителю общества имени Алексашина Захаровского района Рязанской области Юрию Стулину.

Также на «Спожинках» чествовали передовиков уборочной кампании 2017 года, завслуженные награды которым вручил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия области Дмитрий Филиппов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 сентября 2017 года
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