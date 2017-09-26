Нити Арена
17:25 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
225

Аграрии Михайловского района Рязанской области намолотили 100 тысяч тонн зерна

16:22 / Экономика

В настоящее время в хозяйствах Михайловского района обмолочено 60,6 процентов зерновых и зернобобовых культур, сообщают в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия. В районе намолочено 101,3 тысячи тонн зерна - это 6-й результат по области. Урожайность составила 37 ц/га.

Наивысшие результаты по валовому сбору достигнуты в ООО «Малинки», где уже намолочено 17,7 тысячи тонн, и ООО «Курсор», где собрали 12,3 тысячи тонн зерна. В ООО «Агро-Лидер» завершили уборку зерновых с результатом 6,1 тысячи тонн при урожайности 50,6 ц/га. Это 2-й результат по урожайности в районе.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Овощи и фрукты, мясо и молоко отличного качества и по низким ценам покупали жители города на ярмарках выходного дня в Рязани

Парижане могут увидеть продукцию одного из предприятий Рязанской области

Рязанской областной Думой принят закон об изменениях в областной бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:02
Три жителя Рязанской области ограбили мастерскую по ремонту бытовой техники
14:50
На агропредприятия Рязанской области пришли работать 73 молодых специалиста
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы