Аграрии Михайловского района Рязанской области намолотили 100 тысяч тонн зерна

В настоящее время в хозяйствах Михайловского района обмолочено 60,6 процентов зерновых и зернобобовых культур, сообщают в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия. В районе намолочено 101,3 тысячи тонн зерна - это 6-й результат по области. Урожайность составила 37 ц/га.

Наивысшие результаты по валовому сбору достигнуты в ООО «Малинки», где уже намолочено 17,7 тысячи тонн, и ООО «Курсор», где собрали 12,3 тысячи тонн зерна. В ООО «Агро-Лидер» завершили уборку зерновых с результатом 6,1 тысячи тонн при урожайности 50,6 ц/га. Это 2-й результат по урожайности в районе.