Более 50 тысяч рязанцев и гостей города приняли участие в акциях третьего сезона проекта «Фестивальное лето»

Как сообщает сайт администрации областного центра, в праздниках «Встречи на Почтовой», «Арт-субботник», «Воскресный вечер в парке», которые проходили с мая по сентябрь, приняли участие более 50 тысяч человек. За сезон «Фестивального лета» в областном центре прошли 34 крупных концерта.

В этом году организаторы проекта предложили горожанам как традиционные праздники, посвященные различным знаковым событиям, так и новые фестивали выходных дней. В частности, рязанцы посетили стрит-арт-фест «Город будущего», праздник Добра, День семьи, любви и верности, которые были организованы на главной пешеходной улице города. На сценах «Встреч на Почтовой» каждую пятницу выступали известные артисты и творческие коллективы учреждений культуры Рязани с номерами, посвященными тематике праздника. Одним из самых масштабных в этом сезоне стало мероприятие «Волшебная страна знаний»: 1 сентября на Почтовой собралось более 7 000 рязанцев.

Самым ярким «Арт-субботником» в городском парке на улице Ленина для рязанцев и гостей города в этом году стал фестиваль молодежной музыки «Парковка». Каждое воскресенье сотни горожан и гостей Рязани проводили «Воскресный вечер в парке»: в ЦПКиО звучали ретро-хиты, популярные эстрадные песни, этно-рок, песни военных лет.

«Фестивальное лето» в следующем году пройдет на тех же площадках, но с новыми проектами и программой. С наступлением зимнего сезона и минусовой температуры на смену «Встреч на Почтовой» придет проект «Все на каток!»: в течение зимних месяцев каждую пятницу рязанцы смогут завершать трудовую неделю массовым катанием на коньках. Вход на каток в часы проведения акции будет свободным.