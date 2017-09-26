За последний рабочий день минувшей недели и прошедшие выходные на дорогах Рязанской области в ходе рейдов выявили 29 нетрезвых водителей, сообщает сайт УМВД России по области. Четыре водителя отказались пройти освидетельствование на состояние опьянения. Троих привлекут к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
На дорогах Рязанской области за три последних дня минувшей недели выявили 29 нетрезвых водителей
16:25 11.09.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 сентября 2017 года
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