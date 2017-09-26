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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Лидер рязанских единороссов Аркадий Фомин назвал результат партии власти на прошедших в регионе выборах ожидаемым

16:41 / Выборы
Автор фото: Александр Королев | Лидер рязанских единороссов Аркадий Фомин назвал результат партии власти на прошедших в регионе выборах ожидаемым
Фото: Александр Королев.

В региональном отделении «Единой России» прошел брифинг, посвященный итогам Единого дня голосования. На вопросы журналистов ответил лидер рязанских единороссов Аркадий Фомин. Он заявил: результат партии на прошедших губернаторских и муниципальных выборах ожидаемый, что свидетельствует о доверии жителей области к кандидатам от «Единой России». По словам Аркадия Фомина, успех был обеспечен за счет ответственного подбора кандидатов, проведения процедуры внутрипартийного голосования, широкого информирования избирателей о предвыборных программах кандидатов. Такая системная работа дала результат и на главных выборах региона – губернаторских, в ходе которых убедительную победу одержал кандидат от «Единой России» Николай Любимов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 сентября 2017 года
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