Рязанский облизбирком подписал итоговый протокол о результатах выборов губернатора

На заседании областной избирательной комиссии в понедельник, 11 сентября, был подписан итоговый протокол о результатах выборов губернатора Рязанской области. Время подписания – 15 часов 15 минут.

Прежде чем подписать документ, члены комиссии приняли постановление о жалобах, поступивших в облизбирком в день голосования 10 сентября 2017 года. Информация о нарушениях по пяти из пятнадцати обращений подтвердилась, материалы направлены в органы внутренних дел. Тем не менее ни одно нарушение не носит серьезный характер и не могло повлиять на результаты волеизъявления избирателей, подчеркнул заместитель председателя облизбиркома Дмитрий Боков.

Также до подписания протокола комиссия утвердила постановление о результатах использования на выборах губернатора избирательных бюллетеней и специальных марок.

Итоговый протокол составлен путем суммирования данных протоколов территориальных избиркомов. В нем содержатся такие данные, как число избирателей, внесенных в списки, количество бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования и вне их, и другие. Также в протокол внесены данные о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов.

На основании итогового протокола облизбирком принимает решение о результатах выборов. Они признаны состоявшимися и действительными, избранным признан кандидат, набравший более 50% голосов избирателей, – выдвинутый «Единой Россией» Николай Любимов, лидирующий с результатом 80,16% голосов.