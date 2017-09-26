Сотруднице Почты России, укравшей ценностей более чем на 40 тысяч рублей, дали условный срок

Как сообщает пресс-служба Рязанского областного суда, вступил в силу приговор Михайловского райсуда в отношении сотрудницы почты, осужденной за присвоение чужого имущества с использованием служебного положения.

Судом установлено, что женщина, являясь начальником отделения почтовой связи, с 22 марта по 7 ноября прошлого года, используя свое служебное положение, совершила хищение вверенных ей денежных средств в сумме 624 рубля 93 копейки из кассы отделения почтовой связи, а также товарно-материальных ценностей на общую сумму 39476 рублей 60 копеек, чем нанесла имущественный вред Почте России на общую сумму 40101 рубль 53 копейки.

Суд признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно, без штрафа и ограничения свободы с испытательным сроком в шесть месяцев.

Женщина ущерб компенсировала полностью.