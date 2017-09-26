В Рязанской области прошло Первенство по дзюдо среди юношей и девушек

Как сообщает представитель спортшколы «Комета», в Рязани прошло Первенство области по дзюдо среди юношей и девушек 2001-2003 годов рождения. Спортсмены боролись за право войти в состав сборной региона для участия в первенстве ЦФО по дзюдо. Почетными гостями соревнований стали начальник отдела развития спорта высших достижений регионального минспорта Виктор Авдеев и трижды серебряный призер чемпионатов Мира Михаил Пуляев.

В соревнованиях приняли участие 126 спортсменов из спортшкол «Комета», «Планета спорта» (Сасово), «Старт» (Скопин), «Юпитер», «Родной Край-Спорт» (Рязань), «Витязь» (Рязань), «Арена» (Шилово), а также спортивного клуба «Родной край» и команда Новомичуринска.

Победителями среди девушек стали:

В весовой категории 44 кг Юлия Устинова (Родной Край), в весовой категории 52 кг Анастасия Бодрова (Витязь), в весовой категории 57 кг Дарья Грекова (Комета), в весовой категории 63 кг Кристина Чуриловская (Комета), в весовой категории 70 кг Виктория Штатных (Витязь), в весовой категории +70 кг Маргарита Якушкина (УВД).

Среди юношей в весовой категории 46 кг Никита Рюмин (Комета), в весовой категории 50 кг

Даниял Магомедов (Комета), в весовой категории 55 кг Илья Лушин (Комета), в весовой категории 60 кг Александр Бобкин (Комета), в весовой категории 66 кг Дмитрий Соников (Родной Край), в весовой категории 73 кг Дмитрий Нечаев (Комета), в весовой категории 81 кг Степан Чичерин (Шилово), в весовой категории 90 кг Рауль Бабаев (Шилово), в весовой категории +90 кг Артур Лешкенов (Комета).