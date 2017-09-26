Житель Рязани ограбил таксиста

Ночью в дежурную часть полиции обратился водитель такси, который стал жертвой ограбления. Об этом сообщает сайт УМВД России по области. 26-летний мужчина рассказал, что он приехал по вызову на ул. Народный бульвар, где к нему в салон сели двое нетрезвых молодых людей. Он довез их на другой конец той же улицы, где один из пассажиров спокойно вышел из машины, а второй схватил лежавшие на панели мобильный телефон и тысячу рублей, и выскочил наружу. Догнать пассажиров водитель не смог и обратился в полицию.

Полицейские в кратчайший срок установили личность и местожительство вероятного злоумышленника – 22-летнего судимого за хранение наркотиков рязанца.

Приехав по нужному адресу, стражи порядка обнаружили в квартире обоих приятелей. Потерпевший уверенно опознал своего обидчика. Как выяснили полицейские, молодые люди в ту ночь употребляли алкоголь. Когда напитки закончились, пиршество было решено продолжить. Хозяин дома решил съездить на такси домой к гостю, у которого в запасе имелась бутылка водки. Уже в дороге у одного из собутыльников возник умысел не только не платить за проезд, но и забрать имущество и деньги таксиста. Потом молодые люди вернулись обратно, где их застали полицейские.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.161 УК РФ (ограбление), которая предусматривает до лет 7 лишения свободы.