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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязанской области пройдет II этап профилактической операции «Должник»

18:09 / Общество

Как сообщает сайт регионального управления ФССП России, в рамках II этапа профилактической операции «Должник», с 11 по 20 сентября в области приставы совместно с сотрудниками полиции проведут рейды по взысканию административных штрафов и привлечению к ответственности злостных должников.

Управление ФССП России по Рязанской области напоминает гражданам о необходимости своевременной оплаты задолженностей. Информацию о наличии долгов по исполнительным производствам можно получить с помощью информационного сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России www.r62.fssprus.ru.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 сентября 2017 года
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