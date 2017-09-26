В Рязанской области пройдет II этап профилактической операции «Должник»

Как сообщает сайт регионального управления ФССП России, в рамках II этапа профилактической операции «Должник», с 11 по 20 сентября в области приставы совместно с сотрудниками полиции проведут рейды по взысканию административных штрафов и привлечению к ответственности злостных должников.

Управление ФССП России по Рязанской области напоминает гражданам о необходимости своевременной оплаты задолженностей. Информацию о наличии долгов по исполнительным производствам можно получить с помощью информационного сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России www.r62.fssprus.ru.