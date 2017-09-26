У жителя Рязанской области изъяли наркотики

Как сообщает сайт УМВД России по области, в рамках межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак-2017» сотрудники уголовного розыска по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 38-летнего жителя села Назаровка Чучковского района. Ранее мужчина был судим за грабеж и хранение наркотиков. При личном досмотре у него обнаружили и изъяли пакет с марихуаной массой 340 граммов.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере». Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 10 лет.