В Рязани временно изменится маршрут одного из городских автобусов

Как сообщает сайт администрации областного центра, в Рязани временно будет изменена схема движения автобуса маршрута №23. Схема будет изменена на время ремонтных работ на перекрестке улиц Ленинского Комсомола и Пушкина. Здесь, в районе дома №46 по улице Пушкина будут ремонтировать теплотрассу. В связи с этим, завтра с 6 утра до полуночи 15 сентября будет закрыто движение транспорта на пересечении улиц Ленинского Комсомола и Пушкина.

Автобусы маршрута №23 при движении в прямом и обратном направлениях на участке между остановками «Музучилище» и «ул. Островского» (Черновицкая ул.) проследуют по улицам Дзержинского, Гагарина.