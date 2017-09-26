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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязани временно изменится маршрут одного из городских автобусов

18:19 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, в Рязани временно будет изменена схема движения автобуса маршрута №23. Схема будет изменена на время ремонтных работ на перекрестке улиц Ленинского Комсомола и Пушкина. Здесь, в районе дома №46 по улице Пушкина будут ремонтировать теплотрассу. В связи с этим, завтра с 6 утра до полуночи 15 сентября будет закрыто движение транспорта на пересечении улиц Ленинского Комсомола и Пушкина.

Автобусы маршрута №23 при движении в прямом и обратном направлениях на участке между остановками «Музучилище» и «ул. Островского» (Черновицкая ул.) проследуют по улицам Дзержинского, Гагарина.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 сентября 2017 года
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