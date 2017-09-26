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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Рязанские спортсмены завоевали медали Чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ

18:19 / Спорт

В состязаниях, которые проходили в Москве в течение шести дней, приняли участие спортсмены более чем из 20 регионов России, в том числе Рязанской области. По итогам состязаний представители Центра гребного спорта «Сынтул», СДЮСШОР «Олимпиец» и ДЮСШ «Лидер» г. Касимова удостоены 9 медалей в своих классах и дистанциях. Николай Мелешников выиграл две серебряные медали, по одной завоевали Николай Липкин, Сергей Немов и Роман Ерлинеков. В Чемпионате России Роман Ерлинеков выиграл «серебро» и «бронзу», Владислава Шевчук заняла третье место. Среди команд «золота» удостоена сборная в составе Артема Кононюка, Евгения Луканцова, Олега Гусева и Кирилла Буцких, «бронзы» – команда, куда вошли Артем Кононюк, Евгений Луканцов, Олег Гусев и Михаил Бартошевич.

Спортсмены занимаются под руководством заслуженных тренеров России Владимира Тебенихина и Николая Липкина, а также тренеров Николая Андина, Владимира Клинова и Елены Ивановой.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 сентября 2017 года
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