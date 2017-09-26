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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязанской области продолжаются проверки управляющих компаний и ТСЖ

18:31 / Актуально

Проверки проводит государственная инспекция жилищного и строительного надзора области в рамках исполнения поручений главы региона Николая Любимова.

С 4 по 8 сентября инспекцией проведено 69 проверок в отношении управляющих компаний и ТСЖ области. Выявлено 51 нарушение в сфере содержания жилья и предоставления коммунальных услуг, выданы соответствующие предписания для их устранения.

Инспекцией проводятся комиссионные проверки хода комплексного капитального ремонта многоквартирных домов в области. Так, рабочими группами осмотрено 15 многоквартирных домов, в 13 из них выявлены нарушения в части организации и проведения работ. Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области выданы соответствующие предписания.

Источник: сайт правительства рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 сентября 2017 года
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