В Рязанской области продолжаются проверки управляющих компаний и ТСЖ

Проверки проводит государственная инспекция жилищного и строительного надзора области в рамках исполнения поручений главы региона Николая Любимова.

С 4 по 8 сентября инспекцией проведено 69 проверок в отношении управляющих компаний и ТСЖ области. Выявлено 51 нарушение в сфере содержания жилья и предоставления коммунальных услуг, выданы соответствующие предписания для их устранения.

Инспекцией проводятся комиссионные проверки хода комплексного капитального ремонта многоквартирных домов в области. Так, рабочими группами осмотрено 15 многоквартирных домов, в 13 из них выявлены нарушения в части организации и проведения работ. Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области выданы соответствующие предписания.

Источник: сайт правительства рязанской области