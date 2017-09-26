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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Лучники из Рязанской области завоевали медали Первенства России

18:38 / Спорт

Соревнования проходили с 6 по 11 сентября в Калининграде. В них приняло участие более 200 спортсменов. По итогам состязаний ряд наград в своих возрастных категориях завоевали рязанцы. Серебряных медалей удостоены мастера спорта России Екатерина Бирюкова (классический лук) и Роман Клейменов (блочный лук), бронзовой – Вероника Санина (блочный лук). В командных соревнованиях третьи места заняли сборные в составе Екатерины Бирюковой, Екатерины Балашовой и Виталии Мурлиной (классический лук), а также – Андрея Харькова, Романа Клейменова и Ивана Никушина (блочный лук).

Спортсмены тренируются на базе ДЮСШ «ЦСК» и ДЮСШ «Фаворит» г. Рязани.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 сентября 2017 года
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