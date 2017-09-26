Нити Арена
17:25 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
314

Праздник урожая

00:01 / РВ ТВ
В Рязани состоялся III региональный аграрный фестиваль
Автор фото: Димитрий Соколов | Праздник урожая
Фото: Димитрий Соколов.

Место проведения фестиваля решили не менять. Более удобной площадки, нежели прилегающий к Рязанскому агротехнологическому университету стадион, в областном центре, пожалуй, не найти. И подъехать удобно, и участники разместились так, что все происходящее действо люди могли наблюдать даже с городских тротуаров.

На фестивале работало более 20 площадок от муниципальных образований области. На них демонстрировались достижения аграриев в сельхозпроизводстве, переработке, фермерстве. Горожанам были представлены народные промыслы и ремесла, отечественная сельхозтехника, не уступающая импортным аналогам, но вдвое дешевле, редчайшие рецепты блюд русской кухни (пирог «Калинник» и хлеб из домашней печи). Живой интерес у рязанцев вызвала выставка сельскохозяйственных животных.

– Сегодня на празднике впервые мы разыгрываем приз зрительских симпатий, – говорит заместитель начальника отдела животноводства министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Ольга Варнакова. – Награду получит хозяин самого симпатичного животного. Каждое предприятие готовилось к празднику и хотело как-то выделить свое животное. Люди украшали питомцев, старались, чтобы они были самыми яркими.

Касимовские фермеры Антоновские привезли на выставку около 20 видов кур. Разводят пернатых в обычном сельском доме в центре Касимова. Соседи с птицефермой давно свыклись, да куры не особенно беспокоят людей, разве что петухи по утрам горланят, да и то не каждый день.

– Нас в семье девять человек, – рассказывает юный птицевод Владислав Антоновский. – Все дети помогают маме с папой ухаживать за хозяйством. Куры нас объединили и даже сдружили. Бизнес выгодный. Они не только нас кормят, но и еще пол-Касимова. Всегда у нас свежие яйца, диетическое мясо. Также молодых цыплят продаем.

Вызвала немалый интерес на празднике и площадка, на которой сосредоточили сельскохозяйственную технику. Взрослые усадили своих детей в кабину «Кировца», а сами слушают рассказ представителя организации «Старожиловоагроснаб» Алексея Рогачева.

– Вот этот «Кировец» Санкт-Петербурского тракторного завода по техническим характеристикам вполне сопоставим с импортными аналогами, но вдвое дешевле, – рассказывает Алексей Александрович. – В Рязани такую технику используют уже многие хозяйства. Линейка тракторов К-44 мощностью двигателя от 300 до 420 лошадиных сил – наше будущее. А еще в России есть Брянский завод, выпускающий кормоуборочную технику. Есть завод в Елабуге и Череповце по сборке тракторов «Беларус». В Чебоксарах выпускают ДТ-75. Вся эта техника надежна и широко применима в сельском хозяйстве.

Участников и гостей праздника приветствовал заместитель председателя правительства Рязанской области Виталий Артемов. Он сообщил о том, что уборочная страда пока не завершилась.

– На сегодняшний день убрано около 70 процентов зерновых, но намолочено уже 1 миллион 600 тысяч тонн зерна, – говорит Виталий Евгеньевич. – Это на 30 тысяч тонн больше, чем было в прошлом году. Урожайность – 40 центнеров с гектара, а в прошлом году было 30 центнеров. Так что потрудились в этом году сельчане хорошо, как всегда, на совесть, но общие итоги пока подводить рано.

О «Спожинках» Виталий Евгеньевич сказал, что такие праздники необходимы. На них горожане имеют возможность увидеть, как развивается село, какие достижения есть у аграриев. В общей сложности «Спожинки» посетили несколько тысяч человек, в том числе свыше 500 школьников из Рязани и районов области.

– На празднике урожая я многое увидела впервые, – делится впечатлениями учащаяся школы № 60 г. Рязани Елена Кошелева. – Мне, как городскому жителю, было интересно познакомиться с домашними животными. Бычки, коровы, свиньи, козы вызвали у меня здоровый интерес. От обилия интерактивных площадок разбегались глаза. Тут можно сделать куклу-оберег своими руками, тут – прокатиться верхом на лошади, а здесь почувствовать себя воином с мечом в руках. А в экспериментальной зоне я сама определила, где молоко от здоровой коровы, а где – от больной. И надо сказать, профессия ветеринара мне очень понравилась.

В ходе фестиваля, посвященного итогам уборочной кампании, были продемонстрированы достижения аграриев, потенциал предприятий АПК, состоялось чествование лучших работников агропромышленного комплекса, которым вручены региональные и ведомственные награды.

Награждены и участники конкурса косарей. Не многие, к сожалению, сегодня могут держать косу в руках. Очевидно, привыкли к триммеру. В конкурсе отважились принять участие всего шесть человек – двое из Спасской и Сасовской районных администраций, молодой фермер из Шиловского района, работник культуры из Александро-Невского района и студенты Рязанского агротехнологического университета имени академика Костычева. При косьбе учитывались скорость и качество. В итоге победителем стал студент РГАТУ Илья Трифенку, второе место поделили два Ивана – Попов и Сидоров, третье место судьи отдали Николаю Медведкову и Владимиру Барышникову. По словам судьи конкурса косарей Александра Бирюкова (победитель международных марафонских пробегов), косьба – отличное физическое упражнение для развития мышечной системы человека, а коса еще многие годы будет верно служить сельчанам.

Олег Булеков,
глава администрации Рязани:

– «Спожинки» проходят уже в третий раз, и каждый год на этом празднике все больше горожан. Люди пришли сюда, чтобы сказать огромное спасибо нашим аграриям, что они поставляют нам вкусную и качественную продукцию. И нам не страшны никакие санкции. Посмотрев выставку продукции, мы теперь четко знаем, что рязанцы будут накормлены.

Георгий Свид,
генеральный директор ООО «Авангард» Рязанского района:

– Я сегодня прошел по рядам, и у меня появилась гордость за сельчан, что они умеют делать качественную продукцию и столько, сколько нужно потребителям. Эта выставка способствует пропаганде нашего сельского хозяйства, потому что совершенно меняется и технический, и технологический уровень аграрного производства, качественнее становятся продукты питания. А какие замечательные люди работают у нас в сельском хозяйстве!

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 161 (5448) от 12 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
На повестке – обновление
Галина Зайцева
Рождение традиции
В Рязани впервые проведена презентация главной хоккейной команды области
Вячеслав Чирков
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Состоявшиеся. Действительные
Такими признаны Выборы главы региона
Татьяна Железнова
Вести районов
Вести районов
Общество
Место встречи
Клуб избирателей как центр объединения интересов политических сил и общества
Вячеслав Астафьев
Общество
Результат – ожидаемый
Лидер рязанских единороссов Аркадий Фомин прокомментировал итоги прошедших в регионе выборов
Людмила Иванова
Общество
Чтобы помнили
Рязанцы отметили 76-ю годовщину начала блокады Ленинграда возложением цветов на Скорбященском мемориале
Вячеслав Астафьев
Общество
Как регионам стать богаче?
Рязанская область способна успешно конкурировать за финансовые ресурсы
Людмила Иванова
Экономика
Качественно и своевременно
В Рязанской области начали строить новый магистральный газопровод
Ольга Драган
Общество
Детство под защитой
На заседании клуба «Коловрат» обсуждали взрослые проблемы юных граждан
Ирина Сизова
Авторская колонка
На повестке – обновление
Галина Зайцева
Культура
Первое куклября
В областном театре кукол проходит XVI международный фестиваль «Рязанские смотрины»
Анна Добролежа
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы