Праздник урожая

В Рязани состоялся III региональный аграрный фестиваль

Место проведения фестиваля решили не менять. Более удобной площадки, нежели прилегающий к Рязанскому агротехнологическому университету стадион, в областном центре, пожалуй, не найти. И подъехать удобно, и участники разместились так, что все происходящее действо люди могли наблюдать даже с городских тротуаров.

На фестивале работало более 20 площадок от муниципальных образований области. На них демонстрировались достижения аграриев в сельхозпроизводстве, переработке, фермерстве. Горожанам были представлены народные промыслы и ремесла, отечественная сельхозтехника, не уступающая импортным аналогам, но вдвое дешевле, редчайшие рецепты блюд русской кухни (пирог «Калинник» и хлеб из домашней печи). Живой интерес у рязанцев вызвала выставка сельскохозяйственных животных.

– Сегодня на празднике впервые мы разыгрываем приз зрительских симпатий, – говорит заместитель начальника отдела животноводства министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Ольга Варнакова. – Награду получит хозяин самого симпатичного животного. Каждое предприятие готовилось к празднику и хотело как-то выделить свое животное. Люди украшали питомцев, старались, чтобы они были самыми яркими.

Касимовские фермеры Антоновские привезли на выставку около 20 видов кур. Разводят пернатых в обычном сельском доме в центре Касимова. Соседи с птицефермой давно свыклись, да куры не особенно беспокоят людей, разве что петухи по утрам горланят, да и то не каждый день.

– Нас в семье девять человек, – рассказывает юный птицевод Владислав Антоновский. – Все дети помогают маме с папой ухаживать за хозяйством. Куры нас объединили и даже сдружили. Бизнес выгодный. Они не только нас кормят, но и еще пол-Касимова. Всегда у нас свежие яйца, диетическое мясо. Также молодых цыплят продаем.

Вызвала немалый интерес на празднике и площадка, на которой сосредоточили сельскохозяйственную технику. Взрослые усадили своих детей в кабину «Кировца», а сами слушают рассказ представителя организации «Старожиловоагроснаб» Алексея Рогачева.

– Вот этот «Кировец» Санкт-Петербурского тракторного завода по техническим характеристикам вполне сопоставим с импортными аналогами, но вдвое дешевле, – рассказывает Алексей Александрович. – В Рязани такую технику используют уже многие хозяйства. Линейка тракторов К-44 мощностью двигателя от 300 до 420 лошадиных сил – наше будущее. А еще в России есть Брянский завод, выпускающий кормоуборочную технику. Есть завод в Елабуге и Череповце по сборке тракторов «Беларус». В Чебоксарах выпускают ДТ-75. Вся эта техника надежна и широко применима в сельском хозяйстве.

Участников и гостей праздника приветствовал заместитель председателя правительства Рязанской области Виталий Артемов. Он сообщил о том, что уборочная страда пока не завершилась.

– На сегодняшний день убрано около 70 процентов зерновых, но намолочено уже 1 миллион 600 тысяч тонн зерна, – говорит Виталий Евгеньевич. – Это на 30 тысяч тонн больше, чем было в прошлом году. Урожайность – 40 центнеров с гектара, а в прошлом году было 30 центнеров. Так что потрудились в этом году сельчане хорошо, как всегда, на совесть, но общие итоги пока подводить рано.

О «Спожинках» Виталий Евгеньевич сказал, что такие праздники необходимы. На них горожане имеют возможность увидеть, как развивается село, какие достижения есть у аграриев. В общей сложности «Спожинки» посетили несколько тысяч человек, в том числе свыше 500 школьников из Рязани и районов области.

– На празднике урожая я многое увидела впервые, – делится впечатлениями учащаяся школы № 60 г. Рязани Елена Кошелева. – Мне, как городскому жителю, было интересно познакомиться с домашними животными. Бычки, коровы, свиньи, козы вызвали у меня здоровый интерес. От обилия интерактивных площадок разбегались глаза. Тут можно сделать куклу-оберег своими руками, тут – прокатиться верхом на лошади, а здесь почувствовать себя воином с мечом в руках. А в экспериментальной зоне я сама определила, где молоко от здоровой коровы, а где – от больной. И надо сказать, профессия ветеринара мне очень понравилась.

В ходе фестиваля, посвященного итогам уборочной кампании, были продемонстрированы достижения аграриев, потенциал предприятий АПК, состоялось чествование лучших работников агропромышленного комплекса, которым вручены региональные и ведомственные награды.

Награждены и участники конкурса косарей. Не многие, к сожалению, сегодня могут держать косу в руках. Очевидно, привыкли к триммеру. В конкурсе отважились принять участие всего шесть человек – двое из Спасской и Сасовской районных администраций, молодой фермер из Шиловского района, работник культуры из Александро-Невского района и студенты Рязанского агротехнологического университета имени академика Костычева. При косьбе учитывались скорость и качество. В итоге победителем стал студент РГАТУ Илья Трифенку, второе место поделили два Ивана – Попов и Сидоров, третье место судьи отдали Николаю Медведкову и Владимиру Барышникову. По словам судьи конкурса косарей Александра Бирюкова (победитель международных марафонских пробегов), косьба – отличное физическое упражнение для развития мышечной системы человека, а коса еще многие годы будет верно служить сельчанам.

Олег Булеков,

глава администрации Рязани:

– «Спожинки» проходят уже в третий раз, и каждый год на этом празднике все больше горожан. Люди пришли сюда, чтобы сказать огромное спасибо нашим аграриям, что они поставляют нам вкусную и качественную продукцию. И нам не страшны никакие санкции. Посмотрев выставку продукции, мы теперь четко знаем, что рязанцы будут накормлены.

Георгий Свид,

генеральный директор ООО «Авангард» Рязанского района:

– Я сегодня прошел по рядам, и у меня появилась гордость за сельчан, что они умеют делать качественную продукцию и столько, сколько нужно потребителям. Эта выставка способствует пропаганде нашего сельского хозяйства, потому что совершенно меняется и технический, и технологический уровень аграрного производства, качественнее становятся продукты питания. А какие замечательные люди работают у нас в сельском хозяйстве!