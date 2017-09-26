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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Рождение традиции

00:01 / Спорт
В Рязани впервые проведена презентация главной хоккейной команды области

Торжество состоялось у входа во Дворец спорта «Олимпийский», на льду которого будет проводить домашние матчи высшей хоккейной лиги рязанская дружина. Отличной игры, успешного выступления в предстоящем сезоне нашим ребятам пожелали заместитель председателя правительства области Елена Буняшина, член Совета Федерации от Рязанщины Лариса Тюрина, региональный министр молодежной политки, физической культуры и спорта Татьяна Пыжонкова и префект Октябрьского округа города Рязани Александр Селиванов.

Болельщиков познакомили с тренерским штабом клуба во главе с заслуженным тренером России Игорем Жилинским. Главный наставник команды извинился за неудачи в предсезонных контрольных матчах, сославшись на трудности при комплектовании состава, который по сравнению с минувшим сезоном обновился на девяносто процентов, и выразил надежду, что в официальных поединках ребята постараются показать красивую игру, порадуют болельщиков победами. Знакомство состоялось со всеми игроками рязанской дружины. В ходе предстартового шоу на сцене перед «Олимпийским» выступили девушки из группы поддержки ХК «Рязань», спортивные танцоры, прозвучал гимн хоккейного клуба, состоялся конкурс «кричалок».

Прошедшее впервые торжество подтвердило девиз рязанских хоккеистов «Мы – одна команда». Так родилась традиция, ей, будем надеяться, – жить, без оптимистичного настроя, который подарила встреча игроков с болельщиками, трудно побеждать.

«Рязань» порадовала и себя, и многочисленных болельщиков победой в первом матче высшей хоккейной лиги: в Чехове она переиграла местную «Звезду» – 4:3. Шайбы в ворота хозяев забросили Александр Лебедев, Иван Иванов, Павел Кудрявцев и Сергей Леснухин.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 161 (5448) от 12 сентября 2017 года
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